Homem é detido após danificar carro no Parque Industrial

Um homem foi detido na tarde deste domingo (05), na rua Ítalo Paino no Parque industrial após danificar um carro.

Segundo informações, o proprietário do Voyage verde deixou o veículo estacionado próximo no Jardim Paulistano, e quando retornou para pegar o veículo flagrou um homem dentro do carro. Ele havia quebrado a janela com uma pedra e a vítima o deteve.

A PM foi acionada e os Cabos Urbano e Segatelle foram acionados via Copom, conduzindo o suspeito ao plantão policial, onde ele foi indagado e disse não saber seu nome e idade.

A família foi informada, esteve no plantão e os policiais obtiveram a identificação dele, foi elaborado um boletim de ocorrência e posteriormente ele foi liberado.

