Homem é detido após danificar albergue noturno e agredir guarda municipal em Ibaté

Crédito: Marco Lúcio

Um homem foi detido nesta madrugada de sábado (07), acusado de danificar o albergue noturno de Ibaté e agredir um guarda municipal.

O gm Lupi estava em seu posto de serviço, no albergue, localizado na avenida São João, no Jardim Bandeirantes, quando o acusado começou a quebrar tudo dentro do local.

Foi solicitado apoio e os gms Oliveira e Neto foram em auxílio, mas ele resistiu a abordagem e quando tentavam contê-lo, ele agrediu um dos gms com um soco na cabeça.

Após ser finalmente contido ele foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

