Homem é detido após agredir a mãe no Cidade Aracy 2

Um homem de 42 anos foi detido neste domingo (01), acusado de agredir sua própria mãe, de 62 anos, no Cidade Aracy 2.

Os guardas municipais Segulini e Bonelli estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram solicitados pela vítima, que relatou que teria sido agredida com um soco no rosto pelo seu filho.

Com o apoio de outras viaturas, os gms detiveram o acusado na residência localizada na rua Francisca Bassani da Silva e o encaminharam ao plantão policial, juntamente com a vítima, para a elaboração do boletim de ocorrência.

Ele permaneceu à disposição das autoridades.

