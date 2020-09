Homem é baleado no Jardim Gonzaga

Crédito: Maicon Ernesto

Um homem de 31 anos ficou ferido nesta tarde de domingo (13), após ser atingido um disparo de arma de fogo.

De acordo com informações, a vítima estava sentada na calçada, em frente a sua residência, na rua Felipe Beltrame, em companhia de outras pessoas e com uma delas, que seria um parente distante, já vinha se desentendo desde o dia anterior, até que esse desafeto sacou uma arma de fogo e atirou três vezes contra ele, atingindo-o com um tiro na região abdominal, enquanto os outros acertaram a parede, porque ele fugiu correndo.

O baleado foi socorrido por familiares até a UPA da Vila Prado e posteriormente transferido para a Santa Casa, pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e passa por cirurgia.

A Polícia Militar está tentando localizar o autor dos tiros.

