Homem é agredido ao tentar ajudar mulher que estava sendo ameaçada pelo ex companheiro

Um homem de 29 anos foi preso nesta manhã de sábado (01), no Cidade Aracy, após descumprir uma medida protetiva, ameaçar sua ex mulher e agredir um homem.

A Polícia Militar foi acionada com a denúncia que um homem estaria agredindo uma mulher, mas chegando ao local dos fatos depararam-se com o acusado agredindo outro homem, que contou à polícia que mora nas proximidades e viu o acusado ameaçando gravemente a mulher e por isso inteveio, sendo agredido por ele.

A mulher que também estava no local, contou que o acusado é seu ex companheiro e não aceita o fim do relacionamento, por isso a persegue frequentemente. Ela relatou ainda que foi agredida uma vez por ele e desde que isso aconteceu, possui uma medida protetiva e que hoje estava caminhando quando percebeu que estava sendo seguida por ele, que passou a ameaça-la de morte.

O acusado, por sua vez, disse que bateu no homem porque ele o agrediu primeiro e que também foi agredido por populares. Ele foi preso em flagrante, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

O homem agredido foi socorrido pelo Samu.

