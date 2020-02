Homem acusado de espancar brutalmente a namorada é preso pela DDM

Vítima foi encontrada com vários ferimentos em estrada de terra - Crédito: São Carlos Agora

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prendeu nesta quarta-feira (19) o técnico em segurança do trabalho que é acusado de espancar brutalmente a namorada. A mulher foi encontrada com vários ferimentos na manhã do dia 8, em uma estrada de terra próximo da Fazenda Yolanda, na estrada do Broa.

Segundo informações obtidas pelo SCA, R.R.S. pegou a vítima na saída do trabalho em uma fábrica de lápis, foi até a estrada de terra e a puxou para fora do carro. Em seguida a agrediu com socos e chutes na cabeça, inclusive arrancou parte dos seus cabelos. Tudo porque acreditava que ela estava lhe traindo.

Acreditando que a mulher estava morta, R.R.S. deixou o local em seu veículo.

Após recobrar a consciência, a vítima constatou que ainda estava escuro e após caminhar alguns metros, encontrou um motociclista e pediu para avisar o irmão. A Polícia Militar e o Samu foram chamados.

Delegada da DDM vai pedir prisão preventiva do acusado. (foto arquivo SCA)

A vítima foi conduzida até a Santa Casa, onde permaneceu internada até o dia seguinte, porém precisou ser internada novamente no final da tarde do mesmo dia em razão de fratura de três costelas e acúmulo de líquido no abdômen. A princípio ela disse aos policiais militares que não se recordava do ocorrido, mas após contou que havia sido agredida pelo seu namorado, durante desentendimento por motivo de ciúmes.

Após tomar conhecido da gravidade do caso, a delegada Denise Gobbi Szakal solicitou junto à Justiça a prisão temporária do acusado, que estava foragido e sabendo que policiais da DDM estavam a sua procura, resolveu se entregar à polícia acompanhado do advogado.

De acordo com a delegada, ela deve pedir ainda hoje a prisão preventiva do acusado para que permaneça preso até o julgamento. Ele deverá ser indiciado por tentativa de homicídio.

