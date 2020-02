GM recupera cavalo furtado do canil municipal; cinco estão sumidos

Crédito: Divulgação

Em diligências realizadas na manhã desta segunda-feira, 3, o Grupamento Rural Ambiental da Guarda Municipal recuperou um cavalo que teria sido furtado do canil municipal no dia 25 de janeiro, sábado. No total, seis foram levados por desconhecidos.

O animal foi encontrado em uma chácara atrás do Posto Castelo e retornou ao local de origem e o caso apresentado no 1º e 4º DPs.

O São Carlos Agora apurou que na data em questão foram furtados seis cavalos, que são apreendidos pela Prefeitura em várias regiões de São Carlos.

Segundo integrantes do Canil Municipal, chips e marcas de ferro são colocados nas paletas dos cavalos a título de identificação.

Eles são numerados e durante a manhã, um responsável pelo canil recebeu denúncia anônima que um dos animais estaria na chácara. Com apoio da Guarda Municipal Rural, uma equipe foi até o local e identificou o animal. Um adolescente de 17 anos foi abordado e alega que ele e um amigo trata os animais juntos e há uns dias estava em um assentamento, quando passaram pessoas desconhecidas andando a cavalos, oportunidade em que foi oferecido um deles. O suspeito disse que comprou por R$ 1,5 mil. Contudo, não sabia da origem do animal.

