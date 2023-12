GM localiza entorpecentes no Jockey Club

A droga foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento pelo na manhã desta quarta-feira, 6, guardas municipais da equipe Canil localizaram por volta das 10h22, Rio Tietê, no Jardim Jockey Club, entorpecentes que teriam sido abandonados. Ninguém foi detido.

Os GMs notaram uma mulher deixando uma praça, devido a aproximação da viatura. Pela atitude suspeita, os guardas utilizaram o trabalho de faro da K9 Índia, que localizou em meio as folhagens uma sacola com 79 pinos com cocaína, 77 pedras de crack e 32 porções de maconha. As drogas foram apreendidas e apresentadas na CPJ.

