GM apreende entorpecentes abandonados no Santa Angelina

A droga encontrada no Santa Angelina, foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo, localizou por volta das 10h30 desta terça-feira, 21, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina, entorpecentes que estariam abandonados.

A equipe estava em deslocamento na região da USF Santa Angelina pela Avenida Dr. Gildeney Carreri e ao entrar na Avenida João Dagnone viram um homem em atitude suspeita no canteiro central. Foi abordado, mas não portava nada de ilícito, sendo liberado. Como o local é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, a K9 Índia entrou em ação e localizou em meio as folhagens uma sacola contendo com 75 pedras de crack, 62 porções sede maconha, 19 pinos com cocaína, que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

