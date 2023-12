Fusca pega fogo no Jardim Munique

SIGA O SCA NO

Fusquinha estava em estado de abandono no Jardim Munique - Crédito: Maycon Maximino

Um Fusca 1300 bege pegou fogo na noite desta terça-feira, 5. O veículo estava em estado de abandono no cruzamento das ruas Monsenhor Romeu Tortorell com a Moisés Esteves Torres, no Jardim Munique.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas. Nenhum responsável pelo carro foi encontrado no local. Em pesquisa, constatou ainda que não havia BO de furto e/ou roubo.

Após as deliberações de praxe, o Fusca foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao pátio municipal.

