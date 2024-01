Forças de segurança realizam operação em São Carlos para manter a ordem e coibir perturbação

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Conforme planejamento realizado pelo Gabinete de Gestão Integrado do Município (GGIM), foi realizada entre a noite deste sábado e a madrugada deste domingo a “Operação Sossego” que contou com a participação de forças de segurança do município, bem como departamento de trânsito e fiscalização da Prefeitura Municipal.

A finalidade da ação é manter a ordem e coibir Perturbação do Sossego nos principais pontos da cidade frequentado por jovens aos finais de semana, como Parque do Kartódromo, Pico e bares.

Resultado da operação:

7 Autuações Veiculares

1 Veículo Removido ao Pátio Municipal

1 Armamento Calibre .38 localizado no interior de um veículo

5 Pinos de Cocaína

2 Porções de Maconha

2 Tubetes de Skank

1 Interdição comercial por falta de documentos

1 Notificação Comercial

3 Conduzidos ao Plantão Policial

1 Prisão em Flagrante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também