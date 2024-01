Força Tática/ROCAM apreende grande quantidade de drogas em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Dois indivíduos foram detidos na noite desta quarta-feira (10), acusados de tráfico de drogas em Ibaté.

Segundo informações, policiais da Força Tática e ROCAM faziam uma operação pelo bairro Jardim Cruzado, quando no cruzamento das ruas Tabatinga e Benedito Barreto abordaram um homem de 26 anos conhecido dos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas. Com ele havia uma quantia em dinheiro e entorpecentes. Na casa dele que fica nas proximidades havia mais entorpecentes.

Perto do local da abordagem os policiais detiveram outro suspeito de 31 anos que jogou uma sacola com drogas no telhado ao ver os policiais. Ele tentou a fuga, mas acabou detido após um cerco.

A dupla foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde a ocorrência está sendo apresentada neste instante.

