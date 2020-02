Procurado pela Justiça por tentar matar homem com golpes de facão é preso pela Força Tática

Vítima sendo socorrida pelo Samu - Crédito: Arquivo/SCA

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática prenderam por volta das 18h30 desta segunda-feira, 3, na Avenida Sallum, na Vila Prado, T.W.Z., acusado de tentar matar um homem na rua Alfeo Ambrósio, na Vila Alpes, no dia 14 de junho de 2019. Na oportunidade a vítima recebeu golpes de facão na cabeça e nos braços.

Após abordagem e revista no suspeito, os PMs realizaram pesquisa via Prodesp e constou que T.W.Z. estava sendo procurado no artigo 121. Detido, ele foi encaminhado ao plantão policial e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

