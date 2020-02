Força Tática prende casal após assalto em salão de beleza no Cidade Jardim

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

Um salão de cabeleireiros foi assaltado por dois homens na Alameda das Gardênias, no Cidade Jardim, no começo da noite do último sábado (1º). Eles tiveram a ajuda de uma mulher.

A dupla entrou no salão e um dos bandidos estava vestindo uma blusa azul e o outro portava uma arma de fogo. Eles renderam a cabeleireira de 60 anos e uma auxiliar de cozinha de 55. Depois roubaram a bolsa da auxiliar com cartões bancários, celular, óculos e documentos pessoais. Em seguida fugiram em uma Ecosport que tinha no volante uma mulher.

A Polícia Militar foi avisada sobre o roubo e no mesmo instante um policial que estava a caminho do trabalhou viu o momento que dois homens saíram apressadamente do salão e entraram no Ecosport. Ele anotou as placas e passou para os colegas.

Uma equipe da Força Tática foi até o endereço onde está cadastrado o veículo, na rua Marcos Vinicius de Melo de Moraes e encontrou o carro parado na frente de uma casa. Eles chamaram o proprietário que alegou ter emprestado o carro para a filha.

C.O.T., de 31 anos, foi localizada e acabou confessando a participação no roubo. Ela alegou que foi coagida a participar do assalto e indicou os comparsas. Eles pretendiam assaltar um açougue, mas desistiram, pois o estabelecimento estava muito cheio.

Com o nome dos outros participantes, os policiais foram até a casa de U.G.A., de 43 anos, na rua Gildiney Carreri, no Santa Angelina. Ele estava com a mesma blusa azul que usou no assalto, inclusive foi flagrado pelas câmeras de segurança. Ao saber da prisão da mulher, ele acabou confessando a participação no roubo.

O terceiro acusado, que estaria com arma, C.C.L., de 22 anos, não foi localizado, mas em sua casa os policiais apreenderam uma camiseta de um time de futebol.

Diante dos fatos, C.O.T. e U.G.A foram conduzidos ao plantão policial, autuados em flagrante por assalto e recolhidos ao Centro de Triagem.

