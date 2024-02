Força Tática localiza moto furtada com jovem no Eduardo Abdelnur

Uma Suzuki Intruder, verde, que havia sido furtada em 02/10/2023, foi localizada na noite deste sábado (03), na Rua Cezar Taufik Chible Maluf, no Eduardo Abdelnur.

Policiais da Força Tática realizavam um patrulhamento pelo bairro quando depararam-se com a moto, que já sabiam ser produto de furto, estacionada, com o suspeito ao lado, segurando um capacete.

Eles o abordaram, não encontraram nada ilícito e ao questionarem sobre a origem da moto, ele disse que a comprou por R$ 1000,00 de um amigo, mas não sabia que era produto de furto.

O veículo estava com as numerações do chassi e do motor intactas, e a situação de furto foi confimada.

A moto e o suspeito foram conduzidos ao plantão policial, sendo a moto devolvida ao proprietário e o jovem, que já possuía passagem por tráfico de drogas, permaneceu à disposição da Justiça.

