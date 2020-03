Força Tática detém cinco pessoas que podem estar envolvidas em golpe do seguro

VW Polo estava sendo desmanchado em uma casa no Tortorelli - Crédito: Divulgação/PM

Cinco pessoas foram detidas nesta quarta-feira (4) em uma operação da Força Tática para combater furtos e roubos de veículos em São Carlos.

As equipes se deslocaram até um desmanche localizado na rodovia Professor Luis Augusto de Oliveira (SP-215), onde abordaram A.R.P., de 47 anos e o filho, K.P.V. de 26 que estavam em um Fiesta e o proprietário do desmanche, F.H.B.F.

Em vistoria pelo local os policiais localizaram peças de um veículo marca VW. Indagados, os suspeitos teriam dito que era de um carro produto de furto e que estaria sendo desmanchado em uma casa na rua Fábio de Angelis Porto, no Romeu Tortorelli.

Na casa os PMs encontraram o VW Polo, placas EIP-6794, com queixa de furto. Em contato com o dono da casa, A.F.V., ele apontou K.P.V. como sendo a pessoa que levou o veículo para ser desmontado por R$ 300,00. Disse ainda que o dono do desmanche também leva veículos envolvidos em golpe do seguro para serem desmontados.

O dono do carro furtado teria confessado aos policiais que entregou o veículo para K.P.V. e que sabia que ele fazia esse tipo de golpe, juntamente com outro homem identificado como Clayton, que não foi localizado.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial onde foi elaborado boletim de ocorrência de estelionato e fraude para recebimento de indenização de valor de seguro. Todos foram ouvidos e liberados posteriormente.

