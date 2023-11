Força Tática age rápido e prende criminoso após tentativa de roubo na Vila Nery

Após confessar o crime, Gersinho foi detido pela Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

“A casa caiu” para um assaltante nesta quinta-feira, 30, em São Carlos. Em uma ação rápida e eficiente, policiais militares da Força Tática prenderam o acusado em um terreno baldio, após uma tentativa de roubo em uma casa na rua Germano Fehr, na Vila Nery.

A reportagem do São Carlos Agora acompanhou o desenrolar da história e apurou que o bandido, apelidado de Gersinho, com 51 anos de idade, que possui passagens por furto, roubo e homicídio e estaria em liberdade a um mês após cumprir pena no sistema prisional, pulou o muro e arrombou a porta de uma moradia. No interior do imóvel estava uma mulher de 28 anos.

O acusado mencionou estar armado e em pânico, a mulher gritou desesperadamente por socorro. Gersinho teria se assustado e optou pela fuga. A PM foi acionada e via Copom, passada as características do bandido.

Equipes da Força Tática começaram diligências e em um terreno baldio na rua 13 de Maio, os policiais notaram um homem em atitude suspeita. Feita a abordagem, apuraram que seria o acusado de tentativa de roubo. Questionado, confessou o crime, sendo encaminhado à CPJ, onde foi autuado em flagrante e novamente recolhido ao centro de triagem.

