Motor do carro ficou destruído - Crédito: Colaborador

Um grande prejuízo teve o proprietário de um veículo na manhã desta quarta-feira, 26, quando o motor foi consumido pelo fogo.

O fato aconteceu na rua Theodoreto de Camargo. O motorista percebeu fumaça saindo do capô e estacionou, quando viu as labaredas saindo do motor. Ele transitava sentido shopping/bairro.

Um auto bomba do Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Ninguém ficou ferido.

