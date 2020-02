Filho agride pai idoso a socos e pontapés

Crédito: Arquivo/SCA

Com os dizeres “velho burro” e “oficial de bosta, você não tem competência”, um filho agrediu o pai no sábado, 15. Uma semana depois, a vítima compareceu ao plantão policial e narrou as agressões às autoridades policiais.

A violência doméstica teria ocorrido em um edifício de apartamentos na rua 28 de Setembro, no centro. O oficial das Forças Armadas, E.P.A., 87 anos, teria recebido socos e chutes que causaram lesões nos braços, pernas e rosto. O autor seria o filho, o psicólogo T.A., 41 anos. A Polícia Civil irá investigar o caso.

ADOLESCENTE FUGITIVA

Um representante da Casa Abrigo, localizada na rua Dr. João de Oliveira, na Vila Carmem, compareceu ao plantão policial e informou que uma adolescente de 14 anos escalou o muro e fugiu por volta das 20h de sexta-feira, 21.

Em contato com familiares, representantes obtiveram a informação que a jovem teria ido até sua casa, mas se recusa a voltar ao abrigo.

VICIADO AGRIDE COMPANHEIRA

A dona de casa F.C., 37 anos, foi agredida a socos pelo companheiro W.D.V., mesma idade, na manhã de sábado em uma casa na rua 17 do Conjunto Residencial Maria Stella Fagá. O agressor seria viciado em entorpecentes.

Uma viatura foi até o local e apurou que a sessão de tortura aconteceu pela manhã quando o acusado chegou na casa por volta das 6h e como demorou a abrir a porta, levou os socos.

Consta que o casal reside em Araraquara, estão juntos há 3 meses e que vieram a São Carlos passar o carnaval na casa de uma amiga.

ALTERADO, AMEAÇOU DE MORTE A ESPOSA

Acusado de estar embriagado, o mecânico C.L.T., 48 anos, teria ameaçado de morte a esposa, a manicure B.R.P., 30 anos. A violência doméstica aconteceu na noite de sábado, 22.

A esposa solicitou a Polícia Militar e disse que o marido estaria embriagado e quando chegaram em casa, foi empurrada e caiu no chão. Relatou ainda que constantemente sofre agressões, mas desta vez foi ameaçada de morte.

