Fiat Toro roubado é apreendido pela PM no Boa Vista

Crédito: Maycon Maximino

Um Fiat/Toro com suspeita de clonagem foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (5), na Vila Boa Vista, em São Carlos.

Policiais militares foram acionados via Centro de Operações (COPOM) para averiguar um indivíduo suspeito que estava em uma farmácia no cruzamento da rua Desembargador Júlio de Faria e avenida Henrique Gregori.

Foi realizada a abordagem durante uma vistoria na picape os policiais acabaram descobrindo que o veículo havia sido roubado na cidade de Jaboticabal/SP no dia 11 de outubro do ano passado e que estava com as placas trocadas.

O motorista de 29 anos foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência está sendo apresentada.

