Fiat Palio é roubado no Jardim Bandeirantes

Um Fiat Palio branco, 1998, placas COU-0527, e outros itens, foram levados de uma residência localizada na Rua Abraão João, no Jardim Bandeirantes, na madrugada de sábado (04).

As vítimas, duas jovens de 21 e 22 anos, contaram á polícia que estavam na festa da TUSCA, quando receberam mensagens de compras feitas com seus cartões de crédito, que haviam deixado no apartamento onde moram, no endereço citado.

Diante do fato, acharam melhor voltar para casa e quando lá chegaram perceberam logo que o carro de uma delas havia sumido, o miolo da fechadura da porta de entrada havia sido retirado e foram levados, além do carro, uma TV, R$50,00 em dinheiro, documentos e cartões bancários.

As vítimas registraram ocorrência no plantão policial, mas até o momento nenhum dos objetos furtados foi recuperado e ninguém foi detido.

