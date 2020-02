Estudantes são ameaçados durante roubo a residência no Centro

Crédito: São Carlos Agora

Um jovem de 18 anos foi preso nesta madrugada de sábado (15), acusado de participar de um roubo a residência na rua Nove de Julho, no Centro.

Segundo informações, três bandidos pularam o muro e invadiram a residência para furtar, mas se depararam com os quatro estudantes moradores do local, então se armaram com facas e ameaçaram as vítimas, conseguindo levar uma TV, R$142,00 em espécie e outros objetos pessoais.

A Polícia Militar foi acionada e dirigiu-se ao local, enquanto uma guarnição composta pelos PMs Cabos Alexsandro e Simone recebeu a informação que havia um suspeito, vestindo um moleton, carregando uma TV, próximo ao local do roubo, então imediatamente iniciaram um patrulhamento e se depararam com um conhecido nos meios policiais.

Ele foi abordado e indagado sobre o roubo, confessando ter participado e relatou que deixou o televisor com um colega, que parou com o carro e o levou, mas disse que não sabe onde esse colega mora e não entregou os outros comparsas. Com ele foi encontrado o dinheiro do roubo.

R.A.C. foi conduzido ao plantão policial, onde foi preso em flagrante por roubo, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

