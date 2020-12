Estudante perde vídeo-game ao anunciá-lo na internet

Crédito: Arquivo/SCA

Um estudante de 26 anos teve duplo prejuízo neste sábado, 5, quando perdeu seu vídeo game ao cair em um golpe aplicado por um estelionatário.

No mesmo dia, a vítima se dirigiu ao plantão policial e narrou o ocorrido, afirmando que anunciou na OLX a venda do seu vídeo game e rapidamente surgiu um interessado.

Foi feita negociação via WhatsApp, sendo que o estelionatário teria encaminhado um comprovante de depósito bancário no valor de R$ 1,1 mil. Horas depois, um homem em um Sandero branco, que se identificou como motorista de aplicativo, teria isso até a casa do estudante, na Vila Lutfalla e retirou o aparelho e foi embora.

Posteriormente a vítima ao verificar sua conta bancária não viu a presença do dinheiro originado da venda do vídeo game e ao constatar o depósito bancário verificou que era fraudulento. Restou ao estudante comparecer ao plantão policial e registrar queixa de estelionato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também