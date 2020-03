Estudante é espancado e agredido a tijoladas na Vila Elisabeth

Crédito: Arquivo/SCA

Um caso de violência urbana foi registrado na noite desta quarta-feira, 4, quando um estudante de 19 anos foi violentamente espancado por cinco pessoas na rua Padre Teixeira, na Vila Elisabeth.

Segundo apurado, M.R.M. foi até a E.E. José Juliano Neto acompanhar sua namorada e quando caminhavam rumo a casa dela, próximo a Praça Brasil, viu uma pessoa com quem teve uma desavença no passado.

Mesmo assim continuou caminhando e ouviu passos em sua direção e quando olhou viu a pessoa com quem teve desavença, caminhar em sua direção com um tijolo.

Na tentativa de se defender, encostou em uma parede, quando foi atingido por vários golpes com o tijolo. Posteriormente outros quatro acompanhantes do agressor começaram a desferir chutes e socos.

Após as agressões, os cinco agressores fugiram e devido às dores e sangramento foi até a um hospital onde foi constatada fratura no nariz, lesão no olho esquerdo e dores no peito e ombro direito.

Na manhã desta quinta-feira, 5, o estudante compareceu ao 1º e 4º DPs e registrou queixa policial.

