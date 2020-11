Espingarda é apreendida após briga entre vizinhos no São Carlos 8

Arma foi apreendida após briga entre vizinhos no São Carlos 8 - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Uma espingarda calibre 22 foi apreendida pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (19) após uma discussão entre vizinhos que aconteceu na rua Irineu Melo, no São Carlos 8.

Segundo informações da PM, um dos envolvidos realizou disparos com a espingarda na via pública após brigar com duas vizinhas. Em seguida ele se evadiu.

A Polícia Militar foi acionada e com a autorização do filho do acusado realizou uma vistoria na casa e no porta malas do carro acabou encontrando a arma.

A espingarda foi apreendida no plantão policial, enquanto que o dono não foi localizado até o momento.

