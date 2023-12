Escort furtado em Jaguariúna é localizado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Ford Escort, azul, 1992, qua havia sido furtado na cidade de Jaguariúna, SP, foi localizado em São Carlos, na madrugada deste sábado (02).

Denúncias anônimas de que havia um veículo abandonado na Rua Guarino Baldan, no Cidade Aracy, levaram a Polícia Militar ao local, para averiguar.

Os policiais consultaram o emplacamento do veículo e verificaram que pertencia a outro do mesmo modelo, porém mais novo.

Ao consultar o número do chassi, os policiais constataram então, que o carro estava com queixa de furto em Jaguariúna, sendo apreendido e apresentado no plantão policial.

Ninguém foi detido.

