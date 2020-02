Engenheira cai em golpe do falso leilão e perde quase R$ 26 mil em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: internet

O 2º Distrito Policial em São Carlos está investigando um golpe do falso leilão que teria sido aplicado contra uma engenheira civil de 26 anos, que mora no Jardim Bicão. Ela perdeu mais de R$ 25 mil ao tentar comprar um veículo.

Segundo informações obtidas pelo SCA, na semana passada, o pai da vítima, um técnico de 55 anos, esteve em uma oficina na rua Doutor Teixeira de Barros e comentou com o proprietário que a filha gostaria de comprar um carro.

O dono da oficina, J.P.P. disse que poderia comprar o carro, pois possuía cadastro no site www.detranspeiloes.com.br . Ficou acordado que ele procuraria o veículo e quando tivesse o aval da engenheira poderia arrematar o automóvel.

Dias depois J.P.O. enviou fotos de um Honda City para a engenheira que gostou do carro e aceitou fechar negócio.

J.P.P. então assinou um termo de arrematação e reconheceu firma em um cartório de São Carlos. Depois passou uma conta bancária de uma agência da capital e nela a engenheira depositou R$ 25.725,00.

Depois o dono da oficina deu um número de telefone para a vítima retirar o veículo no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo. Ela foi até o local indicado, mas não encontrou nenhum pátio de leilão. Ao perguntar em um bar, foi informada que dezenas de pessoas já foram até o local atrás do pátio, mas somente existe um pátio de caminhões que não é de leilão.

Ao retornar para São Carlos, a engenheira acionou um advogado que entrou em contato com o dono da oficina que teria sido mal educado e disse que não era responsável e não tinha nada a ver com isso.

O caso segue sob investigação.

Abaixo entrevista com o dono da oficina mecânica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também