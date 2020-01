Em golpe, comerciante é lesada em quase R$ 9 mil

Crédito: Arquivo/SCA

A comerciante A.C.M.Z., 51 anos, foi vítima de estelionatário nesta terça-feira, 28. Ela acabou lesada em quase R$ 9 mil, após três compras feitas com seu cartão.

Nesta quinta-feira, 30, a vítima compareceu ao 1º e 4º DPs e disse que um homem, se passando por funcionário do banco Itaú entrou em contato via fone e teria indagado sobre compras feitar por ela em Mauá. Diante da negativa, disse que para cancelar o cartão iria receber uma ligação eletrônica da suposta agência e que teria que dar número do cartão e senha. Foi informada ainda que um funcionário iria passar em sua residência para pegar tal cartão. Ocorreu tal ligação e ela fez os procedimentos.

Posteriormente, contatou a operadora da agência e foi informada de gastos no seu cartão nos valores de R$ 2,997 mil, R$ 2,998 mil e R$ 2.999 mil, divididos em duas vezes. A vítima disse que não reconhece tais gastos como de sua propriedade. O fato foi registrado em BO.

