Em briga familiar no Santa Felícia, sogro e genro ficam feridos

Uma briga familiar por pouco não terminou em tragédia na noite do último sábado (25), na rua Loegrin Marino, no Santa Felícia. Pai, filha e o genro se envolveram em uma confusão que acabou com dois feridos.

A ocorrência foi registrada às 19h30. Segundo as informações obtidas pelo SCA, o secretário M.A.M., 29, discutia com a esposa, a estudante F.M.L., de 23 anos, quando o pai dela entrou no meio para separar a briga.

Foi quando genro se armou com uma faca e atingiu o sogro na cabeça. Mesmo ferido, o porteiro D.P.L., 51, conseguiu pegar um facão e golpeou no genro no pescoço.

O secretário foi levado a Santa Casa, onde permaneceu internado em observação, mas não corre risco de morte. Já o porteiro não foi localizado pela Polícia Militar.

O caso foi registrado como lesão corporal no Plantão Policial.

