Um Gol branco, placas BTG1B30, foi furtado na madrugada desta terça-feira, 16. O veículo estava estacionado na rua Francisco Marigo, no Jardim Cruzeiro do Sul. Um homem de 56 anos é dono do veículo e pede ajuda por informações para localizá-lo. Contatos devem ser mantidos pelo 190.

A vítima disse que adquiriu recentemente o veículo e nem havia transferido. O Gol estava estacionado e câmeras de segurança flagraram dois criminosos empurrando o veículo em ré por vários metros.

