Dupla é detida após furto no Cruzeiro do Sul

Produtos que estavam com a dupla acusada de praticar o furto - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais detiveram por volta das 4h10 desta segunda-feira, 2, dois suspeitos acusados de praticar um furto.

Uma guarnição composta pelos GMs Gomes e Aguinaldo abordaram os suspeitos na rua Julio Rizzo ao lado do Cemei Otavio de Moura, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Após revista, foi localizada com a dupla uma bolsa e no interior, diversos produtos. A vítima foi localizada e reconheceu os objetos como se sua propriedade.

Ambos foram encaminhados ao plantão policial. Porém a ocorrência será apresentada no 1º e 4º DPs.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também