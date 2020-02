Duas pessoas ficam feridas em colisão entre carro e moto no Centro

Crédito: Marco Lúcio

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas nesta madrugada de domingo (16), no Centro.

Um motociclista de 38 anos pilotava uma Yamaha roxa pela avenida São Carlos quando colidiu contra a lateral de um Palio branco, no cruzamento com a rua Santa Cruz.

Com o impacto o piloto foi arremessado junto com a moto e sofreu vários ferimentos, sendo socorrido pelo Samu até a Santa Casa.

A namorada do condutor Palio, que estava no veículo, sofreu um ferimento no pé e foi socorrida por meios próprios à Unimed.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e a perícia foi acionada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também