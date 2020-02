Duas colisões são registradas na SP-215; motivo seria trânsito lento

Crédito: Maycon Maximino

Dois colisão entre carros e motos aconteceram quase que simultaneamente na manhã desta segunda-feira, 17, no km 147 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215). O motivo seria o trânsito lento e um pequeno congestionamento na região da fábrica de motores da Volks. Ambas colisões aconteceram no sentido Ribeirão Bonito/Descalvado.

Em um deles, o motociclista de 43 anos atingiu a traseira de uma Kombi e no outro o piloto de 22 anos bateu na traseira de um Gol. Ambos foram ao solo e com ferimentos socorridos respectivamente pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros e pelo Samu para à Santa Casa para atendimento médico.

