Duas colisões deixam duas pessoas feridas na SP-310

Moto e Pajero que se envolveram em um dos acidentes - Crédito: Maycon Maximino

Dois acidentes quase que simultâneos aconteceram na manhã desta quinta-feira, 5, na rodovia Washington Luís (SP-310). Em cada um, uma pessoa ficou ferida.

Segundo informações apuradas o primeiro acidente aconteceu no km 238 (sentido interior/capital). No local ocorria a poda da grama no canteiro central e uma das faixas foi interditada.

O fluxo de veículos era grande e lento quando o motorista de uma cegonheira freou e uma motociclista que vinha atrás fez o mesmo procedimento. Já a motorista de uma Pajero que estava atrás da moto não conseguiu frear a tempo e ocorreu a colisão.

Com o impacto a motociclista foi ao solo e com ferimentos, socorrida pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia.

Metros a frente, uma outra colisão, quando um Kadett colidiu na traseira de um Gol pelo mesmo motivo: faixa única e trânsito lento. A vítima deste acidente foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros.

Os dois feridos foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

