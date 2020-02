Dois homens ficam feridos ao atropelar cavalo na SP-318

Crédito: Marco Lúcio

Dois homens ficaram feridos após atropelarem um cavalo nesta madrugada de sábado (08), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), próximo ao distrito de Água Vermelha.

Eles voltavam do trabalho, transitando no sentido Ribeirão Preto - São Carlos, quando depararam-se com dois cavalos no meio da pista, o motorista de 51 anos tentou desviar, mas não houve tempo e um dos animais foi atingido, pulou sobre o carro, caiu no acostamento e morreu. O carro rodou e foi parar no acostamento do lado contrário.

O passageiro do carro sofreu ferimentos leves e o condutor, escoriações pelo corpo e uma suspeita de fratura no braço, sendo ambos socorridos pelo Samu e encaminhados à Santa Casa. A concessionária que administra a rodovia também esteve no local.

