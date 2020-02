Detento que prestava serviços à Prefeitura foge no Cruzeiro do Sul

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

Um detento que prestava serviços à Prefeitura Municipal fugiu na tarde da última sexta-feira (31).

Thassio Gabriel Pereira de Souza, de 25 anos, que cumpria pena na Penitenciária 1, em Itirapina, trabalhava no setor de reciclagem de entulho, na avenida Morumbi e no final da tarde não se apresentou junto com os demais presos para retornar ao presídio.

A partir de agora Thassio, que é da cidade de Araras, é considerado foragido e quando recapturado, perderá o beneficio do regime semiaberto.

