Desempregado é detido pela GM durante tentativa de furto na Fesc 2

Acusado foi detido durante tentativa de furto na Fesc 2 - Crédito: Divulgação

O desempregado E.O.S., 38 anos, foi detido por guardas municipais por volta das 23h desta segunda-feira, 24, durante tentativa de furto na Fundação Educacional de São Carlos (Fesc), unidade 2.

O vigia que prestava serviços escutou barulho no interior do prédio e acionou a GM. No local, detiveram o acusado que tentava furtar canos de cobre do ar condicionado.

Encaminhado ao plantão, foi constatado que E.O.S. era procurado pela Justiça. Posteriormente ficou à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também