Desconhecido ateia fogo em "lixão" ao ar livre no Aracy II

Bombeiros durante o combate às chamas: perigo iminente - Crédito: Maycon Maximino

Um desconhecido ateou fogo em um “lixão” ao ar livre na rua José Lotúmolo, no Cidade Aracy II. O fato aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 11.

No local, havia restos de móveis, galhos de árvore, entulhos diversos e lixo e as chamas se alastraram rapidamente. O Corpo de Bombeiros foram acionados e debelaram o fogo.

O receio das pessoas que residem no local, era que as chamas pudessem se alastrar para as matas e casas que estão nas proximidades

