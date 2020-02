Crédito: Arquivo SCA

A Defesa Civil de São Carlos informou na noite desta quinta-feira (20) que choveu 43 mm entre as 18h30 e 21h20.

De acordo com o órgão, a chuva foi mais intensa na região norte da cidade. No momento nenhuma via totalmente interditada.

Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Transporte e Trânsito e Serviços Públicos percorrendo as áreas de risco e sinalizando as vias com problemas. Registrados somente alagamentos sem vítimas.

