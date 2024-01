Condenado a 16 anos de prisão é detido pelo Comando de Força Patrulha

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um procurado pela Justiça, com 16 anos de pena a cumprir, foi detido pelo 2° tenente Perroni e cabo Sobral, do Comando Força Patrulha por volta das 14h desta quinta-feira, 11, na Avenida João Stella, no Residencial Romeu Tortorelli. Contra E.F., 27 anos, há dois mandados em aberto: por tráfico de drogas e porte de arma restrita.

A equipe do Comando de Força Patrulha chegou até o acusado após denúncia anônima de que no bairro havia um procurado. Em diligências, abordaram o acusado.

Após revista, foi feita consulta via Copom e constatado que o abordado estava procurado em dois artigos (tráfico de drogas e porte de arma de calibre restrito), com 16 anos de condenação a cumprir. Encaminhado à CPJ, após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também