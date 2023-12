Com ajuda de pedestre, criminoso é detido após furtar bike na Vila Brasília

SIGA O SCA NO

Bike furtada foi restituída ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Um criminoso de 30 anos foi detido por policiais militares na noite desta quarta-feira, 6, após furtar uma bicicleta. Uma pedestre foi de fundamental importância ao acionar a PM.

O São Carlos Agora acompanhou o desenrolar da história. O acusado teria entrado no corredor de uma casa na rua Equador, na Vila Brasília e se apossou da bike. Porém uma pedestre que passava pelo local e notou a ação ilícita, acionou a PM. Minutos depois, chegou o dono da moradia.

Uma equipe foi até o endereço e conseguiu as características do criminoso. Teve início diligências e na rua Antenor Rodrigues Camargo, na Vila Jacobucci, viram o suspeito que tentou a fuga, ao abandonar a bike, pular muros de residências e se esconder no quintal de uma casa na rua Pastor Bento.

A PM fez o cerco e pediu autorização para a dona da casa para poder entrar no imóvel. Dada a permissão, os PMs abordaram o acusado e encaminharam à CPJ onde, após pesquisa, constataram que ele possuía passagens criminais pela Justiça. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

