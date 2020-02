Com a ajuda da cadela Naja, Guarda Municipal detém suspeitos com entorpecentes no Aracy

Crédito: Divulgação

A cachorra Naja, da Guarda Municipal, foi uma aliada importante na localização de entorpecentes no início da tarde desta terça-feira, 4, durante uma ação realizada por GMs na rua Antonio Busto Alabarca, no Cidade Aracy.

Durante patrulhamento preventivo os guardas municipais optaram por realizar abordagem em três homens em atitude suspeita. Um conseguiu a fuga.

Já os comparsas K.M.C. e V.W.S., ambos com 18 anos foram abordados e após revista, localizado dois pinos de cocaína e R$ 147,90 com um dos envolvidos e um pino da mesma droga com o segundo.

Em diligências pelo local, a cachorra Naja localizou há poucos metros dos suspeitos 13 pedras de crack.

A dupla foi encaminhada à Dise e ficou à disposição da autoridade policial.

