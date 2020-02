Com 30 passagens pela Polícia, Gersinho é detido após tentativa de furto

Crédito: Arquivo/SCA

O “trabalho” eficiente fez com que G.F.L., vulgo Gersinho aumentasse de 30 para 31, as passagens pela Polícia. O flagrante mais recente é uma tentativa de furto, ocorrida na noite desta quarta-feira, 12, na rua Gastão Vieira, no Jardim Santa Felícia.

Policiais militares foram acionados via Copom e apuraram que populares revoltados detiveram o acusado após tentar furtar a bolsa de uma idosa.

Os PMs tiveram que proteger o ladrão para que não fosse agredido. Encaminhado ao plantão, ficou à disposição da autoridade policial.

Consta que Gersinho tem em suas passagens, acusações de furtos e tentativa de homicídio contra um ex-policial militar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também