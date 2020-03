Ciclista é atendido pelo Samu: dores no quadril - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 44 anos ficou ferido após um cachorro e sofrer uma queda na manhã desta quinta-feira, 5, na rua Miguel João, no Jardim Bandeirantes.

A vítima descia a via (sentido bairro/USP São Carlos) quando ocorreu o atropelamento. Com a queda, sofreu ferimentos e com fortes dores no quadril, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também