Ciclista na contramão é atropelada na Vila Celina

Vítima é socorrida pelo Samu: fratura e escoriações pelo corpo - Crédito: Maycon Maximino

Uma ciclista de 23 anos ficou ferida na manhã desta segunda-feira, 15, vítima de um acidente de trânsito na Vila Celina.

Segundo apurado, o motorista de um veículo transitava pela rua Rotary Club e no cruzamento com a rua Professor José Ferraz de Camargo parou, pois a via em questão é preferencial.

O motorista olhou para o sentido do fluxo de veículos e atravessou, porém atingiu a ciclista que vinha pela contramão de direção. A vítima bateu no capô do carro e foi arremessada ao solo. Com fratura no punho esquerdo e escoriações pelo corpo, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico. A unidade resgate do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência

