Ciclista morre atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís

Crédito: Flávio Fernandes/Colaborador

Um ciclista identificado como “Marcos” morreu após ser atropelado por um caminhão na noite desta sexta-feira (1º), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Segundo informações, a vítima conduzia a bicicleta e ao tentar atravessar a pista na altura do KM 277, perto do posto Pau Seco, foi atingida pelo caminhão Mercedes-Benz 710 baú que seguia no sentido capital/interior. O socorro foi acionado, mas o ciclista morreu no local.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu no local e submeteu o motorista do caminhão ao teste do etilômetro, o qual deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Araraquara, onde compareceu o irmão da vítima que fez o reconhecimento do corpo.

