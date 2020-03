Ciclista fica ferido após ser atropelado na Miguel Petroni

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 49 anos ficou ferido após ser vítima de atropelamento nesta tarde de sábado (07), na avenida Miguel Petroni.

Ele conduzia uma bicicleta pela via e no cruzamento com a rua João Dagnone foi atingido por um veículo e caiu, sofrendo escoriações.

O veículo não parou e a vítima foi socorrida pelo Samu, sendo encaminhada à Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também