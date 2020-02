Carro usado em roubo é reconhecido e irmãos são detidos

Crédito: Luciano Lopes

Dois irmãos, sendo um menor de idade e outro maior, foram detidos na noite de sexta-feira (14), acusados de cometerem um roubo.

Após o COPOM irradiar um roubo a transeunte na rua Nove de Julho, no Centro, e com informações de testemunhas sobre o emplacamento do carro usado no crime, equipes de Força Tática se deslocaram até o bairro Cidade Aracy II, onde realizaram um patrulhamento e avistaram algumas pessoas em frente a uma residência, juntamente com o veículo usado no crime, um Citröen C4 Pallas, que estava estacionado.

Ao tentar uma abordagem, um adolescente empreendeu fuga escalando o muro e pulando telhados, mas foi realizado o cerco e ele foi detido, confessando ter cometido o roubo juntamente com seu irmão, que em seguida também foi detido e com ele foi encontrado R$1130,00 em dinheiro, celular, mochila, bolsa, carteira, faca utilizada no roubo e outros objetos que foram reconhecidos e restituídos a vítima.

O menor foi encaminhado ao NAI e o maior, recolhido ao Centro de Triagem.

