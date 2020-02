Crédito: Luciano Lopes

Um veículo que havia sido roubado foi localizado na região do Balneário do 29 nesta tarde de sábado (29).

A Polícia Militar localizou o Hyundai HB20 abandonado no local e verificou que o mesmo estava com queixa de roubo, sendo apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

