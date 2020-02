Carro fica ‘entalado’ entre muro e poste no centro de São Carlos

Peugeot foi parar em cima da calçada e ficou entalado - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão no centro de São Carlos resultou em duas mulheres feridas no final da manhã desta sexta-feira, 21, no centro. Um dos veículos ficou entalado entre um muro e um poste.

Informações dão conta que a motorista de um Celta transitava pela rua Belarmino Indalécio de Souza e no cruzamento com a rua D. Pedro II não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e avançou, momento em que atingiu um Peugeot que também era dirigido por uma mulher.

Com o impacto, o Peugeot subiu na calçada e ficou entalado entre um muro e um poste.

As duas motoristas com dores pelo corpo, foram socorridas pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também